Bayern-Talent Wenig nach Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat das Rennen um Marcel Wenig gewonnen. Der 17-jährige Mittelfeldspieler wechselt im Sommer ablösefrei vom FC Bayern in die Mainmetropole. Wenig unterschreibt bei der Eintracht einen Vertrag bis 2025.

Sportvorstand Markus Krösche sagt: „Mit Marcel Wenig gewinnen wir ein großes deutsches Mittelfeldtalent hinzu. Beim FC Bayern München genoss er in den vergangenen fünf Jahren eine Ausbildung auf höchstem Niveau und wir möchten diese weiter vorantreiben. In seinem Alter steht Marcel natürlich erst am Anfang seiner Entwicklung im Männerbereich, weshalb wir ihn behutsam aufbauen werden.“

Wenig war 2017 vom 1. FC Nürnberg in die Jugend des Rekordmeisters gekommen, blieb aber ohne Profieinsatz. Die Bayern hätten den auslaufenden Vertrag gerne verlängert, Interesse an einer Verpflichtung zeigte zudem Borussia Dortmund. Den Zuschlag erhält Eintracht Frankfurt.