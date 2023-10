„Katastrophe“: Freiburg droht Doppel-Ausfall

Christian Streich war nach dem 3:1-Sieg des SC Freiburg in der Europa League gegen TSC Backa Topola eher weniger zum Feiern zumute. „Roland Sallai hat bestimmt einen Muskelfaserriss, fällt drei, vier Wochen aus“, gab der Freiburger Trainer unmittelbar nach Spielende am ‚RTL‘-Mikrofon als Diagnose ab und sprach von einer „Katastrophe“. Tatsächlich wäre Sallais zu erwartender Ausfall eine herbe Schwächung der Breisgauer, präsentiert sich der ungarische Offensivmann (zwölf Saisonspiele, sechs Scorerpunkte) doch seit Wochen in Topform.

Damit aber nicht genug: „Maximilian Philipp – Schulter. Das ist nicht gut, für das, was da auf uns zukommt nächst Woche“, sagte Streich. Für Freiburg geht es am Sonntag (17:30 Uhr) zunächst gegen den Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen, am Mittwoch (18 Uhr) steht dann das Pokalspiel gegen den SC Paderborn an. Nächste Woche Samstag (15:30 Uhr) wartet schließlich Borussia Mönchengladbach.