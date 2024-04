Dinkci begründet Freiburg-Wechsel

Eren Dinkci ist auf die Gründe zu sprechen gekommen, warum er sich für ein Engagement beim SC Freiburg entschieden hat. „Ich kann es ja jetzt sagen: Freiburg hat sich sehr, sehr früh bei meinen Beratern gemeldet – unüblich früh, wie sie mir gesagt haben. Das war schon letztes Jahr im Winter. Das ist nicht normal. Ich glaube, wenn solch ein Verein wie der SC Freiburg da schon nach einem Spieler fragt, wirklich jeden Monat, jede Woche hinterher ist und sich erkundigt, wie die Situation ist, dann ist das ein Statement“, gibt der pfeilschnelle Offensivspieler gegenüber ‚Sky‘ zu verstehen.

In der aktuellen Spielzeit ist der 22-Jährige vom SV Werder Bremen an den 1. FC Heidenheim verliehen. Beide Klubs hätten den Senkrechtstartern in der kommenden Saison gerne in den eigenen Reihen begrüßt. Der Zuschlag ging letztlich an die Freiburger, die von einer fünf Millionen Euro schweren Ausstiegsklausel Gebrauch machten. Dinkcis Vater ließ vor kurzem bereits wissen, dass sich sein Sohn bei Werder „nicht geschätzt gefühlt“ habe.