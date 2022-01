Bayer 04: Schick will nicht weg

Patrik Schick will bei Bayer Leverkusen bleiben. Der Torjäger der Werkself sagt der ‚Bild‘: „Natürlich ist es schön zu lesen, wenn man mit den großen Klubs in Verbindung gebracht wird. Aber ich bin wirklich sehr, sehr glücklich in Leverkusen und will mit Bayer 04 in die Champions League. Ich liebe es, in Deutschland zu leben.“

Schick weiter: „Es ist zurzeit für mich überhaupt kein Thema, an einen anderen Verein zu denken. Meine Vertragssituation kennt jeder. Und ich würde niemals einem Klub Probleme bereiten, um einen Wechsel durchzudrücken.“ Der Tscheche ist noch bis 2025 an Leverkusen gebunden. In der laufenden Saison erzielte Schick in 15 Bundesliga-Spielen beeindruckende 17 Treffer. Unter anderem soll Borussia Dortmund am Mittelstürmer interessiert sein.