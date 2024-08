Last Minute: Eintracht verhandelt Marmoush-Abgang

Kurz vor Ende des Transferfensters eröffnen sich für viele Klubs überraschende Möglichkeiten auf eine Verpflichtung oder einen lukrativen Verkauf. Eintracht Frankfurt ist davon nicht ausgenommen. Die Adler könnten unter Umständen noch Leistungsträger Omar Marmoush auf den letzten Drücker ziehen lassen. Denn wie der ‚Telegraph‘ berichtet, ist der Ägypter ein ernsthaftes Transferziel von Nottingham Forest. Der Premier League-Klub hat sich eine Absage von Wunschstürmer Santiago Giménez (23/Feyenoord) eingefangen und braucht nun eine Alternative.

Die Tricky Trees stehen dem Bericht zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen mit der Eintracht über einen möglichen Deal. Derzeit steht als mögliche Ablöse umgerechnet rund 23 Millionen Euro im Raum. Noch ist unklar, ob die Frankfurter den Toptorjäger aus dem Vorjahr für eine so vergleichsweise überschaubare Summe ziehen lassen. Marmoush besitzt bei der SGE noch einen bis 2027 gültigen Vertrag. Nottingham könnte finanziell aber wohl noch nachlegen.

Bei den Engländern sollen bis Transferschluss noch mehrere Profis verkauft werden, darunter auch der Ex-Kölner Emmanuel Dennis (26), weswegen Nottingham in der Offensive nachlegen will. Marmoush selbst hatte seine Zukunft bei der Eintracht zuletzt offen gehalten und gesagt: „Wer kann schon sagen, was in Zukunft kommt? Wenn der Verein irgendwann ein Angebot erhalten sollte, das wirtschaftlich passt, dann kann sich manches verändern. Das ist im Fußball nun mal so.“ Ob das Nottingham-Angebot noch in diese Kategorie fällt, wird sich zeigen.