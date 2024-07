Zwei Neue: Auf diesen Positionen sucht Schalke noch

Fast vier Millionen Euro hat Schalke 04 in diesem Sommer für Verstärkungen in die Hand genommen. Das ist ungewöhnlich viel gemessen an dem finanziellen Zustand des Zweitligisten, wird aber relativiert durch die nahezu 15 Millionen Euro, die die Verkäufe von Assan Ouédraogo (18) und Co. in die Kassen gespült haben.

Abgeschlossen hat Marc Wilmots den Transfermarkt mit den bisherigen elf Neuzugängen noch nicht. Der ‚kicker‘ berichtet, dass noch zwei erfahrene Offensivkräfte kommen sollen: Ein echter Neuner sowie ein Kreativspieler für das Mittelfeld.

Gehandelt wurden zuletzt Mittelstürmer Gennaro Tutino (27) vom italienischen Zweitligisten Cosenza Calcio und Spielmacher William Balikwisha (25) von Oud-Heverlee Leuven aus Belgien. Wirklich erhärtet haben sich die Gerüchte bislang nicht. Aber schließlich bleibt noch mehr als ein Monat Zeit, um die gesuchten Spieler an Land zu ziehen.