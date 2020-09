Arminia leiht Doan aus

Arminia Bielefeld holt Ritsu Doan an Bord. Wie die Ostwestfalen mitteilen, wird der Außenstürmer für eine Saison von der PSV Eindhoven ausgeliehen. Beim Klub aus der Eredivisie besitzt Doan noch einen Vertrag bis 2024. Eindhoven hatte den 22-jährigen Japaner (18 Länderspiele) vor einem Jahr für 7,5 Millionen Euro vom FC Groningen verpflichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den hohen Erwartungen wurde Doan in seinen 25 Einsätzen (zwei Tore, drei Assists) aber nur selten gerecht. Jetzt will der Linksfuß in Bielefeld Spielpraxis sammeln – auch, um eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2021 in seiner japanischen Heimat nicht aus den Augen zu verlieren.