Birmingham nimmt Bellingham in Schutz

Top-Talent Jude Bellingham soll sich laut Clubchef Pep Clotet nicht von einem möglichen Wechsel zu Manchester United oder anderen großen Clubs ablenken lassen. Gegenüber den ‚Manchester Evening News‘ lobt Clotet die Professionalität seines Schützlings und verlangt: „Er kann nicht über andere Dinge als Birmingham City nachdenken - und ich bin sicher, dass er nur an Birmingham City denkt.“

Der 16-Jährige stand in dieser Saison 27 mal in der Startelf und erzielte dabei vier Tore. Neben den Red Devils sollen auch der FC Chelsea und Borussia Dortmund Kontakt zum Mittelfeldspieler aufgenommen haben. In Deutschland war bereits über eine Einigung mit dem BVB berichtet worden.