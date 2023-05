Roma: Neuer Klub für Belotti?

Der FC Genua will seine Offensive scheinbar mit einem großen Namen verstärken. Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, haben die Verantwortlichen Mittelstürmer Andrea Belotti von der AS Rom auf dem Zettel. Allem Anschein nach läuft der Vertrag des Italieners zum Saisonende bei der Roma aus. Die Bedingungen für eine automatische Vertragsverlängerung wird Belotti bei den Giallorossi in den verbleibenden Partien wohl nicht mehr erfüllen können.

Derzeit spielen die Rossoblù in der zweiten Liga in Italien, stehen aber bereits als Aufsteiger fest. Der 29-jährige Stürmer Belotti soll dem Bericht zufolge auch bei Genua sein Jahresgehalt von drei Millionen bekommen, allerdings verteilt sich dies durch die festgeschriebene Gehaltsobergrenze auf mehrere Spielzeiten. Ob der italienische Nationalspieler beim Aufsteiger zu alter Stärke zurückfinden wird, bleibt abzuwarten. In der laufenden Saison ist der Rechtsfuß in der Serie A noch ganz ohne Treffer und bleibt weit hinter den Erwartungen zurück.

