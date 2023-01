Skriniar: 15-Millionen-Angebot im Anflug

Eine Vertragsverlängerung bei Inter Mailand kommt für Milan Skriniar nicht infrage. Diese Entscheidung hat der 27-Jährige mittlerweile auch den Bossen aus der Modestadt mitgeteilt. Inter ist darum stark interessiert, Skriniar im Januar abzugeben, um noch eine Ablöse kassieren zu können.

Die Gunst der Stunde nutzen will Paris St. Germain. Der französische Topklub bot im vergangenen Sommer bis zu 70 Millionen Euro. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, will PSG in dieser Woche ein Angebot in Höhe von 15 Millionen Euro einreichen. Die Preisforderung aus Mailand liegt etwas höher bei 20 Millionen Euro.

Inter muss nun entscheiden, ob man sich mit 15 Millionen Euro zufriedengibt. Die Summe ist durchaus schmerzhaft, hätte man vor einigen Monaten noch ein Vielfaches einstreichen können. Damals pokerten die Nerazzurri aber noch auf eine Vertragsverlängerung mit dem Slowaken. Dieser Zug ist mittlerweile abgefahren.