Inter: Dumfries will Klarheit über Zukunft

Denzel Dumfries wartet darauf, dass sein Verein Inter Mailand die Gespräche zu einer Vertragsverlängerung wieder aufnimmt. Das erklärte der 28-Jährige in einem Interview mit ‚Ziggo Sport‘ im Anschluss an das Derby gegen den AC Mailand (2:1) und dem damit verbundenen Titelgewinn in der Serie A. Der Niederländer war im Sommer 2021 von der PSV Eindhoven zu den Nerazzurri gewechselt und steht in Mailand noch bis 2025 unter Vertrag. Inter möchte nicht, dass Dumfries in sein letztes Vertragsjahr geht und am Ende des Kontrakts ablösefrei wechseln kann.

Daher sind die Optionen für den Verein klar: Entweder unterschreibt der niederländische Nationalspieler einen neuen Vertrag oder die Nerazzurri streben in diesem Sommer einen Verkauf an. Noch besteht dem Vernehmen nach zwischen den Forderungen des Spielers und dem, was Inter bieten möchte, eine gewisse Diskrepanz. Dumfries sieht den Verhandlungen jedoch gelassen entgegen: „Daran haben wir noch nicht gearbeitet. Denn wir haben immer noch daran gearbeitet, den Scudetto zu gewinnen. Man weiß nie, wie sich die Dinge entwickeln werden, aber die Gespräche liefen gut. Der Klub macht gerade eine besondere Phase durch, aber ich erwarte, dass die Gespräche bald wieder aufgenommen werden."