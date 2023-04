Liverpool: Klopp fordert Geduld mit Núñez

Jürgen Klopp hat Stellung zu den Leistungen von Darwin Núñez bezogen. Wie der Trainer des FC Liverpool auf der heutigen Pressekonferenz betonte, ist er von dem Können seines Toptransfers überzeugt: „Darwin ist ein Spieler mit anderen Fähigkeiten als unsere anderen Spieler. Er ist eine Maschine. Er ist noch in der Anpassungsphase. Sein Englisch ist noch nicht sehr gut. Wie kann ein Stürmer glänzen, wenn die Mannschaft nicht gut spielt? Aber er hatte schon tolle Momente.“

Núñez wechselte vergangenen Sommer für 80 Millionen Euro Ablöse von Benfica Lissabon an die Anfield Road. Zuletzt stand der 23-jährige Torjäger zweimal nicht in der Startelf. Klopp erklärt: „Ich verstehe, dass Darwin nicht glücklich ist, wenn er auf der Bank sitzt. Ich habe aber fünf bis sechs Spieler in der Offensive zur Auswahl und ich muss eine Entscheidung treffen. Die Tür steht für alle weit offen.“ Weiter ergänzt der Übungsleiter: „Er ist ein Mittelstürmer, aber wir brauchen eine bestimmte Aufstellung, um im Zentrum zu spielen und zu verteidigen, aber wir müssen es als Mannschaft verstehen.“

