United: Dembélé als Cavani-Nachfolger?

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer ist Manchester United offenbar auf Moussa Dembélé gestoßen. Der 25-jährige Franzose in Diensten von Olympique Lyon ist von den Red Devils als potenzieller Nachfolger von Edinson Cavani ins Visier genommen worden, berichtet die ‚Daily Mail‘. Rund 30 Millionen Euro würde der Torjäger kosten.

United soll für den Sommer die Verpflichtung eines neuen, entwicklungsfähigen Stürmers planen. Cavanis Vertrag in Manchester läuft nach der Saison aus und wird höchstwahrscheinlich nicht verlängert. Dembélé empfahl sich in dieser Spielzeit mit neun Toren in 22 Pflichtspielen für OL. Sein Vertrag endet im Juni 2023.