Nächster Interessent: Liverpools Kelleher vor Abgang

Die Zeichen verdichten sich, dass der zweifache Welttorhüter Emiliano Martínez (32) Aston Villa im Sommer verlässt. Wie die ‚Sun‘ berichtet, hat der Klub aus Birmingham auf der Suche nach einem neuen Stammkeeper Caoimhin Kelleher (26) vom FC Liverpool ins Visier genommen. Das Eigengewächs der Reds steht noch bis 2026 an der Mersey unter Vertrag, möchte den Klub allerdings nach Saisonschluss verlassen, um bei einem neuen Verein endlich Stammtorhüter zu werden.

In den vergangenen Jahren war für Kelleher kein Vorbeikommen an Alisson (32). Im Sommer kommt mit Giorgi Mamardashvili (23) dessen planmäßiger Nachfolger an die Anfield Road. Der Georgier war vor der Saison für 30 Millionen Euro vom FC Valencia verpflichtet und direkt wieder zurückverliehen worden. Liverpool steht einem Kelleher-Verkauf offen gegenüber, soll laut ‚Sun‘ umgerechnet 23 Millionen Euro verlangen. Auch West Ham United und Brighton & Hove Albion beschäftigen sich mit dem irischen Nationaltorwart. Martínez wiederum wird dem Vernehmen nach von Manchester United, dem FC Barcelona und Vereinen aus der Saudi Pro League umworben.