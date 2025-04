Liverpool-Keeper zum Ligarivalen?

Auf der Suche nach einem neuen Stammkeeper ist Caoimhin Kelleher (26) in das Visier von West Ham United geraten. Das geht aus einem Bericht der ‚Sun‘ hervor. Die Hammers wollen die etatmäßige Nummer zwei des FC Liverpool demzufolge im Sommer verpflichten und favorisieren dabei im Zweifel erst einmal eine Leihe. Dem Vernehmen nach sollen die Reds zwar bereit sein, ihr Eigengewächs abzugeben, peilen allerdings einen festen Verkauf an. Die angestrebte Ablöse soll laut der Boulevardzeitung bei umgerechnet etwa 23 Millionen Euro liegen.

Der irische Nationaltorhüter ist bereits seit 2015 im Klub, möchte jedoch endlich Stammtorhüter in der Premier League werden. In den vergangenen Jahren war für Kelleher kein Vorbeikommen an Alisson (32). Im Sommer kommt mit Giorgi Mamardashvili dessen planmäßiger Nachfolger an die Anfield Road. Der 23-jährige Georgier war vor der Saison für 30 Millionen Euro vom FC Valencia verpflichtet und direkt wieder an den Klub zurückverliehen worden. Aus diesem Grund hatte Kelleher bereits angekündigt, dass er Liverpool am Saisonende gerne verlassen würde. Neben dem Iren hat West Ham allerdings auch Aaron Ramsdale (26) vom bereits feststehenden Absteiger FC Southampton im Blick, der ebenfalls für etwa 23 Millionen zu haben wäre.