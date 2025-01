Bundesliga-Wechsel wahrscheinlich: PSG nennt Preis für Kolo Muani

Betrachtet man die Leistungen von Randal Kolo Muani für die französische Nationalmannschaft, müsste man meinen, dass der 26-Jährige bei seinem Verein gesetzt ist. Sechsmal netzte Kolo Muani im Kalenderjahr 2024 für die Équipe Tricolore. Doch Luis Enrique, seinen Trainer bei Paris St. Germain, lässt das kalt. In der französischen Hauptstadt kommt Kolo Muani kaum zum Zug und soll den Verein im Januar nach Möglichkeit verlassen. Dabei ist PSG sogar bereit, einen hohen Millionenverlust hinzunehmen.

Mindestens 60 Millionen Euro Ablsöe möchte Paris laut ‚L‘Équipe‘ für den schnellen Franzosen kassieren. Eine ordentliche Stange Geld, aber bei weitem nicht so viel wie die 95 Millionen Euro, die PSG im Sommer 2023 an Eintracht Frankfurt überwiesen hatte.

Dass gerade im Winter Vereine selten mit Geld um sich schmeißen, lässt den Branchenprimus der Ligue 1 auch eine weitere Option in Betracht ziehen. Demzufolge sei man auch bereit, sich auf eine Leihe mit Kaufoption einzulassen, sollten die Modalitäten wie die Höhe der Kaufoption oder die Übernahme des Gehalts stimmen.

Rückkehr in alte Gefilde?

An Interessenten für den Ex-Frankfurter mangelt dabei nicht. Zahlreiche internationale Spitzenvereine beschäftigen sich mit Kolo Muani. So sollen der AC Mailand, Aston Villa, Juventus Turin, Tottenham Hotspur, RB Leipzig, Manchester United und der FC Bayern einen Transfer in Erwägung ziehen.

Wie das Blatt weiter berichtet, ist ein Wechsel in die Bundesliga derzeit am wahrscheinlichsten, aber keineswegs in Stein gemeißelt. Ob Leipzig oder Bayern die besseren Karten hat, ist derweil nicht bekannt. Dass ihm die Bundesliga liegt, hat Kolo Muani aber schon während seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt eindrucksvoll unter Beweis gestellt.