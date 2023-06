FC Bayern: Die Alternative zu Rice

Mindestens 100 Millionen Euro will West Ham United für seinen Kapitän Declan Rice (24) sehen. Für den FC Bayern wäre das bezahlbar – ob der Zuschlag an die Münchner geht, ist aber noch ungeklärt. In England heißt es, der FC Arsenal befinde sich in der besseren Position im Rice-Poker.

Nur logisch, dass man sich bei den Bayern nach weiteren Optionen umsieht. Eine davon ist nach Informationen der Münchner ‚tz‘ Sofyan Amrabat (26). Am gestrigen Mittwochabend traf dieser im Conference League-Finale auf West Ham und Rice, zog beim 1:2 knapp den Kürzeren.

In Florenz steht Amrabat nur noch bis 2024 unter Vertrag, wäre aber ohnehin deutlich günstiger zu haben als Rice. Interesse an dem Sechser, der im Dezember mit Marokko WM-Vierter wurde, signalisieren auch der FC Barcelona, Atlético Madrid und Manchester United.