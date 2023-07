Union: Ruhnert rechnet mit Becker-Abgang

Oliver Ruhnert hat zugegeben, dass ein Abschied von Sheraldo Becker von Union Berlin wahrscheinlich ist. „Er hat immer gesagt, dass er irgendwo hin möchte, wo er etwas mehr Geld verdienen kann. Und dass er darüber nachdenkt, wenn er seine ehemaligen Kollegen wie Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest, Anm. d. Red.) sieht. Die haben Gehälter, mit denen wir nicht annähernd konkurrieren können. Deshalb rechne ich immer damit, dass noch was passieren kann“, so der Geschäftsführer Sport im Interview mit der ‚Bild‘.

Becker war in der vergangenen Saison der Topscorer der Eisernen und gilt schon seit längerem als Abschiedskandidat. Sein Vertrag bei Union läuft noch bis 2024, in der laufenden Transferperiode haben die Berliner also letztmalig die Chance, eine adäquate Ablöse zu kassieren. Aus der Premier League sollen West Ham United, der FC Burnley und der FC Fulham Interesse haben.

