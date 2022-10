Gikiewicz hofft auf neuen Vertrag

Rafal Gikiewicz will Gewissheit über seine Zukunft beim FC Augsburg haben und strebt eine Verlängerung an. Im Interview mit ‚Sky‘ sagt der 34-Jährige: „Ich habe einen Vertrag mit Option. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich will nicht bis April oder Mai warten, ob ich es schaffe oder nicht. Ich habe Familie, sie muss auch einfach wissen, ob wir ab dem 1. Juni 2023 hier sind oder nicht.“

Grundsätzlich ist der Torhüter zuversichtlich, mit Augsburg auf einen Nenner zu kommen: „Ich bin sicher – Stefan (Reuter, Anm. d. Red.) kennt mich, die Leute aus dem Verein auch - dass wir eine gute Lösung finden und dann sind beide Seiten zufrieden. Ich hoffe das einfach.“ Gikiewicz trotzt den Gerüchten, dass der FCA einen neuen Stammkeeper verpflichten will, mit überragenden Leistungen in der laufenden Saison.