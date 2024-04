Davies aufgeschoben: Neue Priorität bei Real Madrid?

Real Madrid hat sich in den vergangenen Jahren durchdacht und punktuell auf dem Transfermarkt verstärkt. Insgesamt machten die Königlichen nicht auf sich aufmerksam, indem sie zahlreiche Deals eingetütet haben, sondern ein bis zwei Hochkaräter an Bord holten.

Die Madrilenen wollen sich ihrer Philosophie auch in diesem Sommer treu bleiben. Mit Kylian Mbappé (25/Paris St. Germain) gilt der erste Top-Transfer als sicher. Darüber hinaus soll vor allem die Abwehr frische Kräfte bekommen. Dabei muss es sich, wie jetzt aus Spanien zu hören ist, nicht zwingend nur um den bis zuletzt heiß umworbenen Alphonso Davies (23/FC Bayern) handeln.

‚Relevo‘ berichtet, dass die Spur zum kanadischen Linksverteidiger für diesen Sommer etwas abgekühlt ist. Stattdessen haben die Hauptstädter laut ‚Relevo‘ ein weiteres Ziel auserkoren: Innenverteidiger Top-Talent Leny Yoro (18/OSC Lille). Nötig macht das der bevorstehende Abgang von Oldie Nacho Fernández (34).

2025 ablösefrei

Eine Davies-Verpflichtung sei nicht vollends ausgeschlossen, allerdings müsste Bayern mit seiner Ablöseforderung deutlich runtergehen. Zudem gilt auch die Anwesenheit von Linksverteidiger Ferland Mendy (28) als Argument gegen den Transfer, Trainer Carlo Ancelotti ist ein großer Fan des Franzosen.

Ändert sich an diesen beiden Faktoren nichts bis zum Sommer, soll Davies erst 2025 kommen – dann ablösefrei. Ein Szenario, das Bayern unbedingt verhindern will. In München hat man die Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung noch nicht endgültig aufgegeben.

50-Millionen-Preisschild

Dem Bericht zufolge wird Yoro als Plan A für Nachos Nachfolge betrachtet. Nach FT-Infos wären für den Defensivspieler rund 50 Millionen Euro fällig. Geld, das die Königlichen für einen hochveranlagten Spieler wie Yoro wohl gerne auf den Tisch legen. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Auch Bayern, Borussia Dortmund, dem FC Chelsea und Paris St. Germain wird Interesse nachgesagt.