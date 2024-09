Vor Topspiel: Völler schwärmt von Wusiala

Rudi Völler freut sich auf das kommende Bundesliga-Topspiel zwischen dem amtierenden Meister Bayer Leverkusen und Rekordmeister Bayern München am Samstag (18:30 Uhr). Ein besonderes Augenmerkt legt der DFB-Sportdirektor in der Partie auf die beiden offensiven Jungstars der Nationalelf, wie der 64-Jährige der ‚Bild‘ verrät: „Jamal Musiala und Florian Wirtz sind unsere Shootingstars, die die Fußball-Welt in Atem halten. Sie sind ein Geschenk für uns. Ich traue beiden zu, dass sie in naher Zukunft die Chance haben werden, den Ballon d’Or zu gewinnen.“

Völler hoffe, dass die beiden Edeltechniker der Liga noch eine Weile erhalten bleiben: „Ich würde mich freuen, wenn wir sie noch einige Zeit in Deutschland halten können. Sie verkörpern Weltklasse und haben schon in jungem Alter großen Einfluss auf das Spiel ihrer Vereine.“ Davon könne sich jeder am Wochenende überzeugen. „Ich erwarte ein Spektakel. Leverkusen hatte in der letzten Saison die Liga total dominiert. Aber Bayern scheint nach zwei durchwachsenen Jahren wieder das starke Bayern München zu werden, das wir alle kennen“, so Völler.