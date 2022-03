Kuntz bewertet Türkei-Start

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Stefan Kuntz hat auf den Start seiner Amtszeit als Nationaltrainer der Türkei zurückgeblickt. Der seit September amtierende Coach sagt dem ‚kicker‘, dass sich sein junges Team „noch entwickeln“ müsse, unterstrich aber auch: „Zunächst ging es ja erst mal darum, Ergebnisse zu erzielen. Das haben wir schon mal geschafft. Dadurch hat sich nun diese unerwartete Chance aufgetan.“

Wovon Kuntz spricht: Am heutigen Donnerstagabend (20:45 Uhr) tritt die Türkei im Playoff-Halbfinale um die WM-Qualifikation in Portugal an. Der Gewinner trifft im Endspiel wahrscheinlich auf Europameister Italien. Entsprechend schwierig ist der Weg nach Katar für die Türken und Kuntz, der aber ohnehin „die EM 2024 als das übergeordnete Ziel“ sieht.