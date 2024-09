Verbleib offen: Werder plant Veljkovic-Gespräche

Beim SV Werder Bremen will man nach dem vorläufigen Verbleib von Innenverteidiger Milos Veljkovic Gespräche über die weitere Zukunft führen. Gegenüber der ‚Bild‘ kündigt Werders Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer an: „Das Transferfenster ist geschlossen. Natürlich werden wir jetzt besprechen, ob und wie es mit Spielern weitergeht, deren Verträge auslaufen. Wir werden dazu in den nächsten Wochen die Gespräche mit Milos und seiner Agentur aufnehmen.“

An Werder ist der 28-jährige Veljkovic nur noch bis Saisonende gebunden, seine Zukunft ist offen. In den finalen Tagen des abgelaufenen Transferfensters wurden Atalanta Bergamo und CA Osasuna wegen Veljkovic vorstellig und führten Verhandlungen. Am Ende nutzte jedoch keiner der beiden die kolportierte Ausstiegsklausel über fünf Millionen Euro. Ob Werder überhaupt noch eine Ablöse für den langjährigen Stammspieler kassiert, ist fraglich. Ab Januar kann der Rechtsfuß ohne Rücksprache mit den Bremern für die Saison 2025/26 bei einem anderen Verein unterschreiben.