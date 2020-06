Union bestätigt Schlotterbeck-Abschied

Keven Schlotterbeck wird vorerst nicht bei Union Berlin bleiben. „Er geht mit einem ganz großen weinenden Auge von uns weg. Aber das ist Part of the Deal. Die Kollegen in Freiburg und ich haben uns darauf verständigt“, bestätigt Union-Sportdirektor Oliver Ruhnert gegenüber dem ‚kicker‘. Die Eisernen hatten sich vor der Saison die Dienste des Innenverteidigers gesichert und ihn für eine Spielzeit ausgeliehen.

Ruhnert hat aber die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Schlotterbeck vielleicht auch in der kommenden Saison in der Alten Försterei aufläuft: „Freiwillig geben wir ihn nicht ab, aber wir haben den Deal abgeschlossen. Der SC Freiburg als handelnder Verein wird ihn sicherlich zurückholen – und wenn nicht, hat der Kollege Saier (SCF-Sportvorstand Jochen Saier, Anm. d. Red.) sicher die Möglichkeit, uns Keven anzubieten. Überhaupt kein Problem. Jochen Saier hat sich bisher nicht dazu geäußert, dass sie ihn nicht haben wollen.“