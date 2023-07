Bleibt Mbom doch in Bremen?

Es zeichnet sich eine Kehrtwende bei Jean-Manuel Mbom (23) ab. Ein Verbleib des Mittelfeldspielers beim SV Werder Bremen ist wieder möglich. Clemens Fritz, Leiter des Lizenzbereichs, sagt gegenüber der ‚DeichStube‘: „Er kommt aus einer langen Verletzung und braucht Spielzeit. Das ist keine ganz einfache Situation. Schließlich wissen auch mögliche Interessenten nicht genau, was sie von Manuel Mbom aktuell erwarten können.“

In der vergangenen Bundeliga-Saison sammelte Mbom lediglich zwei Kurzeinsätze. Zukünftig macht es die starke Konkurrenz im Bremer Mittelfeld rund um Neuzugang Naby Keïta (28) nicht leichter, Einsatzminuten zu erhalten. Es bleibt also abzuwarten, ob Mbom einen neuen Verein findet oder doch an der Weser verweilt.

