England: Mount & Chilwell in Quarantäne

Die englische Nationalmannschaft muss mindestens für das heute (21 Uhr) anstehende Duell gegen Tschechien auf Mittelfeldspieler Mason Mount sowie Linksverteidiger Ben Chilwell verzichten. Wie der englische Fußballverband bekanntgibt, wird sich das Duo bis zum 28. Juni in Isolation begeben, da beide im Aufeinandertreffen mit Schottland (0:0) als enge Kontakte mit dem positiv getesteten Billy Gilmour bestätigt wurden.

Sollte England die Gruppe D als Tabellenzweiter abschließen, würden Mount und Chilwell auch im Achtelfinale fehlen. Bei einem Gruppensieg wären beide rechtzeitig für das K.O.-Spiel am 29. Juni spielberechtigt. Weitere Tests beim restlichen Team der Three Lions fielen negativ aus.

We can confirm that @BenChilwell and @masonmount_10 must isolate up to and including Monday 28 June. This decision has been taken in consultation with Public Health England.