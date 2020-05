Atlético will mit Liverpool tauschen

Atlético Madrid hat es laut englischen Medienberichten auf Alex Oxlade-Chamberlain (26) vom FC Liverpool abgesehen. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge wollen die Rojiblancos im Gegenzug Thomas Partey (26) an die Anfield Road schicken.

Konkretes Interesse am 26-jährigen Atlético-Mittelfeldspieler bekundet auch der FC Arsenal. In Madrid bezweifle man aber, dass die Gunners in Corona-Zeiten die 50 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel bezahlen können. Plan B sei daher ein Tauschdeal mit Mittelfeldmann Oxlade-Chamberlain.