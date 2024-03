Schalke: Geraerts kommentiert Abschiedsgerücht

Karel Geraerts hat Stellung zum angeblichen Interesse des FC Brügge bezogen. „Ich habe vier Jahre lang erfolgreich in Belgien gearbeitet. Brügge sucht einen Trainer, es ist normal, dass sie über meinen Namen nachdenken. Ich fokussiere mich voll auf Schalke, mehr kann ich nicht sagen“, so der Trainer des FC Schalke 04 auf der heutigen Pressekonferenz. Für ihn sei es „wie vor einem Jahr, als ich in St. Gilloise war. Damals gab es auch Brügge-Gerüchte. Da habe ich dasselbe gesagt wie heute.“

Ein klares Dementi kam Geraerts also nicht über die Lippen. Fakt ist: Auf Schalke ist der 42-jährige Belgier alles andere als unumstritten. Lediglich zwei Zähler trennen die Königsblauen vom Relegationsplatz. Unter Geraerts holte man in 18 Partien im Schnitt bescheidene 1,28 Punkte pro Spiel.