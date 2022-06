Hertha: Piatek-Verkauf in Arbeit

Der Transfer von Torjäger Krzysztof Piatek (26) soll bald konkrete Formen annehmen. Wie ‚Sky‘ berichtet, will Leihklub AC Florenz spätestens kommende Woche noch einmal mit Hertha BSC über die Ablöse verhandeln. Die per Kaufoption vorgesehenen 15 Millionen Euro sind dem Serie A-Klub zu viel.

Der Bezahlsender bezeichnet eine Einigung als „wahrscheinlich“. Im Prinzip bewegen sich alle Beteiligten in die gleiche Richtung: Piatek selbst würde gerne in Italien bleiben, Florenz möchte die Zusammenarbeit fortsetzen und die Alte Dame wiederum eine Ablöse kassieren. Wirklich gefragt ist der polnische Stürmer in Berlin jedenfalls nicht mehr.