BVB: Drei Rückkehrer im Derby

Borussia Dortmund kann im Derby gegen Schalke 04 am Samstag (18:30 Uhr) auf drei zuletzt fehlende Profis zurückgreifen. Wie Trainer Lucien Favre auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte, kehren Emre Can, Manuel Akanji und Thorgan Hazard in den Kader zurück.

Beim Champions League-Auftakt bei Lazio Rom (1:3) am Dienstag war Can gesperrt, Akanji in Quarantäne und Hazard nach Verletzung noch nicht wieder spielfit. Nun ist die Gemengelage eine andere. Derweil wollte sich Favre nicht festlegen, ob Marwin Hitz seinen Platz behält oder Roman Bürki gegen S04 ins Tor zurückkehrt.