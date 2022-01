Chiquinho vor Wechsel nach England

Wolverhampton Wanderers macht offenbar den ersten Wintertransfer perfekt und zieht das nächste portugiesische Talent an Land. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, steht Chiquinho von Estoril Praia kurz vor der Unterschrift auf der britischen Insel. Die Wolves sollen für den 21-Jährigen, dessen Vertrag an der Atlantikküste noch bis 2024 läuft, rund 3,5 Millionen Euro zahlen.

In Portugal kommt Chiquinho in der aktuellen Saison auf drei Treffer und drei Vorlagen in 15 Einsätzen. Bei Wolverhampton, die einige Portugiesen in den eigenen Reihen haben, würde der Flügelstürmer auf insgesamt zehn Landsmänner im Kader sowie Coach Bruno Lage treffen.