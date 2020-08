Pirlo bestätigt: Higuaín verlässt Juve

Die Zeit von Gonzalo Higuaín (32) bei Juventus Turin geht zu Ende. Der neue Trainer Andrea Pirlo (41) bestätige im Rahmen seiner Vorstellung am heutigen Dienstag: „Wir haben zusammen entschieden, dass er den Klub in diesem Sommer verlassen wird. Er ist nicht mehr Teil des Projekts und wir sind bereit, ihn gehen zu lassen.“

Higuaín war 2016 für 90 Millionen Euro von der SSC Neapel zum italienischen Rekordmeister gewechselt. Es folgten 149 Spiele mit 66 Toren, zwischenzeitlich unterbrochen durch Leihen zum AC Mailand und FC Chelsea. In der vergangenen Saison war Higuaín Stammspieler unter Maurizio Sarri, traf aber nicht mehr so regelmäßig wie noch Jahr zuvor.

Sarris Nachfolger Pirlo zählt nun nicht mehr auf den argentinischen Vize-Weltmeister von 2014 – anders als auf Paulo Dybala (26). Der MVP der Serie A sei ein „wichtiger Spieler“ und werde „Teil des Projekts“ sein. Neuzugang Arthur (24), der im Tausch gegen Miralem Pjanic (30) vom FC Barcelona kommt, sei derweil ein „Qualitätsspieler, der sehr nützlich“ sein werde, so Pirlo.

🎙 Pirlo: "I want to bring back the enthusiasm, with proactive football and domination of the play. I said two things to the lads: 'you must always have the ball' and 'when you lose it, you must get it back quickly'."#ForzaJuve pic.twitter.com/4ySkZlwBEg