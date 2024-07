Vier Interessenten für Bergwijn

Steven Bergwijn von Ajax Amsterdam hat in diesem Sommer die Qual der Wahl. Gleich vier Vereine buhlen um den Angreifer, berichtet ‚De Telegraaf‘. Neben Olympique Marseille und West Ham United, die beide ihr Interesse am 26-Jährigen hinterlegt haben sollen, sind nun auch zwei namentlich nicht genannte Vereine aus Saudi-Arabien beim Berater des niederländischen EM-Fahrers vorstellig geworden, heißt es.

Momentan erholt sich Bergwijn dem Bericht zufolge im Urlaub in Südfrankreich von den Strapazen der Europameisterschaft. Am Freitag habe es allerdings noch ein sehr positives Gespräch zwischen dem 35-maligen Nationalspieler und dem neuen Ajax-Trainer Francesco Farioli gegeben. Tenor des Meetings sei gewesen, dass Farioli Bergwijn gerne in Amsterdam halten möchte, ihm aber auch keine Steine in den Wegen legen wird, sollte er andere Pläne haben. Als mögliche Ablöse nennt ‚De Telegraaf‘ 25 bis 30 Millionen Euro.