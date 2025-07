Gloukh vor Ajax-Transfer

Oscar Gloukh steht vor einem Wechsel in die Eredivisie. Wie Fabrizio Romano berichtet, verlässt der offensive Mittelfeldspieler RB Salzburg und wechselt zu Ajax Amsterdam. Für den 21-Jährigen, der in Amsterdam einen Fünfjahresvertrag unterschreiben soll, werden 15 Millionen Euro an Ablöse sowie drei Millionen an zusätzlichen Boni fällig.

Gloukh zog es 2023 aus seiner israelischen Heimat nach Salzburg. Seither absolvierte der 21-fache Nationalspieler insgesamt 100 Partien für die Österreicher, in denen er 23 Tore und 28 Vorlagen beisteuerte. Mit Gloukh erhält Ajax einen spielstarken Mittelfeldstrategen, der auch bereits reichlich Champions League-Erfahrung (14 Spiele) gesammelt hat.