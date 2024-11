United will Diallo-Gehalt verdreifachen

Manchester United hat die Vertragsgespräche mit Flügelstürmer Amad Diallo begonnen. Laut der ‚Sun‘ plant der Verein, dem 22-Jährigen einen Vertrag über fünf Jahre vorzulegen. Das Gehalt soll dabei von knapp 35.000 Euro pro Woche auf 108.000 Euro pro Woche angehoben werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diallos Kontrakt läuft im kommenden Sommer aus. Er selbst kann sich gut vorstellen, längerfristig bei United zu bleiben: „Ich bin froh hier zu sein. Ich bin froh für den Klub zu spielen und ich will für eine lange Zeit hierbleiben und Geschichte schreiben.“ In der laufenden Saison kommt Diallo auf insgesamt 15 Einsätze, in denen er drei Tore und eine Vorlage verzeichnen konnte.