Köln: Baumgart spricht über Modeste-Abgang

Steffen Baumgart macht sich keine großen Sorgen, sollte Toptorjäger Anthony Modeste den 1. FC Köln im Sommer verlassen. „Wir freuen uns über Tonys Entwicklung, die ist super. Wenn wir das gleiche Gespräch allerdings vor einem Dreivierteljahr geführt hätten, weiß ich nicht, wie die Antwort dann ausgefallen wäre“, sagt Baumgart gegenüber der ‚Kölnischen Rundschau‘, „jetzt tun alle so, als ob der FC ohne Tony nicht mehr kann. Doch, das kann er.“

2023 läuft Modestes Vertrag in der Domstadt aus. Der 34-jährige Stümer, der in dieser Saison 15 Bundesligatreffer erzielte, würde gerne noch einmal verlängern. Ein Verbleib beim Bundesligasiebten wäre jedoch mit maßgeblichen Gehaltseinbußen verbunden – eine Trennung im Sommer ist derzeit das wahrscheinlichste Szenario. „Ich möchte, dass Tony bleibt“, stellt Baumgart klar, „trotzdem bin ich der Meinung, dass der Verein das Sagen haben und das Tempo vorgeben muss. Und es ist ja auch nicht so, dass es Tony schlecht geht.“