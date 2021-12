BVB - Besiktas: Rose bringt Zagadou, Schulz & Wolf

Für Borussia Dortmund endet die Champions League-Saison mit diesem letzten Gruppenspiel gegen Besiktas (21 Uhr). Das Ausscheiden steht fest, es geht nur noch um einen Abschied mit Anstand. Die Gelegenheit für Cheftrainer Marco Rose, einige Spieler zu schonen und anderen Spielpraxis zu gewähren.

Dringend benötigt etwa der über Monate verletzte Dan-Axel Zagadou (22) Einsatzminuten. Der Franzose darf am heutigen Abend in der Abwehrzentrale für Manuel Akanji beginnen. Hinten links bekommt Nico Schulz (28) die Chance, Selbstvertrauen zu tanken. Vorne rechts darf Marius Wolf (26) von Beginn an ran. Für Erling Haaland (21) stürmt Donyell Malen (22).

Die BVB-Aufstellung