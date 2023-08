Leipzig sichert sich Sturm-Talent

RB Leipzig ist ein verheißungsvolles Talent ins Netz gegangen. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben die Sachsen das Rennen um den erst 16-jährigen Dino Klapija gewonnen. Unter anderem auch Borussia Dortmund und Atlético Madrid sollen starkes Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben.

Der junge Stürmer war in der Nachwuchsabteilung des New York City FC ausgebildet worden. Im März folgte dann der Wechsel zu Dinamo Zagreb, Anfang Juli ging es weiter zu Kustosija Zagreb. Dort soll Klapija in den nächsten Monaten auch bleiben. Für den Januar ist dann der Wechsel nach Leipzig geplant.