F95: Kownacki soll gehen, de Wijs bleiben

Die Verantwortlichen von Fortuna Düsseldorf feilen am Kader für die kommende Saison. Laut der ‚Rheinischen Post‘ arbeiten Sportvorstand Klaus Allofs und Co. zurzeit „mit Hochdruck“ an einer Verpflichtung des bisherigen Leihspielers Jordy de Wijs. Der 27-jährige Innenverteidiger kam im Winter von den Queens Park Rangers und stieg in Düsseldorf gleich zum Schlüsselspieler in der Defensive auf.

Den umgekehrten Weg soll Dawid Kownacki einschlagen. Ebenfalls seit dem Winter spielt der siebenmalige polnische Nationalspieler wieder in seiner Heimat bei Lech Posen. Der Ekstraklasa-Vertreter würde den bisherigen Leihspieler grundsätzlich gern festverpflichten, bislang kamen entsprechende Verhandlungen aber nur schleppend voran. Laut der ‚Rheinischen Post‘ sind die Fortunen mittlerweile aber vorsichtig optimistisch, dass es zeitnah zu einer Einigung kommen wird.