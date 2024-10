Stuttgart: Führich fällt wochenlang aus

Der VfB Stuttgart muss in den kommenden Spielen auf seinen Offensivspieler Chris Führich verzichten. Wie die Schwaben offiziell bestätigen, hat sich der 26-Jährige bei seinem Einsatz für die deutsche Nationalelf gegen Bosnien und Herzegowina (2:1) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen und fällt voraussichtlich für zwei bis drei Wochen aus.

Führich war in der Schlussphase der Partie eingewechselt worden und hat sich die Blessur bei einem langen Ausfallschritt zugezogen. Der Flügelspieler ist bereits von der Nationalelf abgereist und wird sich in der Heimat auskurieren. Dem VfB wird Führich in den kommenden Spielen gegen den FC Bayern und Holstein Kiel definitiv fehlen.