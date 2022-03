FC Bayern: Sané hat „keine Gedanken an einen Wechsel“

Wie Pfiffe der eigenen Fans das Beste aus einem Spieler hervorholen können, zeigt das Beispiel Leroy Sané. Noch im vergangenen August erhielt der Filigrantechniker für einen körperlosen Auftritt gegen den 1. FC Köln (3:2) die Höchststrafe der Bayern-Anhänger. Ein gutes halbes Jahr später zählt Sané in München nicht nur zu den besten, sondern stets auch zu den engagiertesten Spielern beim Rekordmeister.

Man ist geneigt zu sagen: Sané hat die Kurve bekommen. Schreitet die Entwicklung weiter so voran, könnte ihn sein enormes Potenzial irgendwann in die Riege der Weltstars hieven. Am allerliebsten soll dies im Trikot des FC Bayern geschehen, denkt man sich an der Säbener Straße. Und die Chancen stehen gut, dass Sané langfristig in München bleibt.

Noch lange in München

„Ich habe keine Gedanken an einen Wechsel“, erwidert der ehemalige Schalker auf Nachfrage der ‚Bild am Sonntag‘. Er fühle sich „beim FC Bayern sehr wohl, wir spielen guten Fußball, es ist eine neue Generation, die hier aufgebaut wird, wir haben einen jungen Trainer. Ich habe große Ziele mit dem Klub. Nur daran denke ich.“

Bis 2025 ist Sané vertraglich an den FCB gebunden. Stolze 60 Millionen hatte man 2020 an Manchester City überwiesen. So langsam amortisiert sich die Investition, auch dank der offenen und lautstarken Unmutsbekundungen der eigenen Fans.