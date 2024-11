Überraschendes Ziel: Choupo-Moting findet neuen Klub

Eric Maxim Choupo-Moting hat in seiner Karriere schon so ziemlich alles erlebt. Ein kaputtes Faxgerät, Meisterschaften in Deutschland und Frankreich. Sogar die Klub-WM konnte der Angreifer schon gewinnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bislang war der Nationalspieler Kameruns dabei ausschließlich bei europäischen Klubs unterwegs – das ändert sich jetzt. Denn wie ‚Sky‘ berichtet, schließt sich Choupo-Moting den New York Red Bulls in der MLS an. Der Stürmer habe dort bereits den Medizincheck absolviert und unterschreibt einen Vertrag über mindestens zwei Jahre.

In New York trifft der 35-Jährige dann auf Trainer Sandro Schwarz und Kapitän Emil Forsberg. Die Red Bulls stehen aktuell im Conference Finale und haben noch gute Chancen, den MLS-Titel zu holen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit Hertha in Verbindung gebracht

Choupo-Moting war in den vergangenen vier Spielzeiten für den FC Bayern München aufgelaufen, hatte aber zuletzt durch die Verpflichtung von Harry Kane im Sommer 2023 keine Aussicht mehr auf Spielzeit. Auch deshalb wurde sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister nicht mehr verlängert. Seitdem ist der gebürtige Hamburger vereinslos, erst in dieser Woche wurde er mit Hertha BSC in Verbindung gebracht.