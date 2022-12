FC Liverpool: Klopp über Bellingham & Winter-Transfers

Jürgen Klopp hat sich zu Jude Bellingham von Borussia Dortmund und zu den Transferplänen des FC Liverpool im Winter geäußert. Im Rahmen einer Pressekonferenz sagte der Trainer mit Blick auf das 19-jährige Ausnahmetalent: „Ich bin die falsche Person, um zu fragen, ob Jude im Januar verfügbar ist.“

Zumindest auf die Frage nach einen möglichen Bellingham-Transfer im Winter reagierte Klopp mit einem Lachen. Folglich bleibt abzuwarten, ob der 1,86 Meter große Mittelfeldmotor im Sommer an der Merseyside aufschlägt. Die Reds drücken bei Bellingham wohl auf das Gaspedal.

Tür für Winter-Transfers offen

Mit Blick auf andere mögliche Transfers im Winter führte Klopp aus: „Der Januar ist in unserer Situation ein Zeitfenster, in dem wir von sportlicher Seite immer sagen, dass wir immer vorbereitet sind. So ist das nun mal. Wir arbeiten immer mit dem, was wir haben, und das hat sich nicht geändert. Wir schauen uns um und wenn etwas passiert, werden wir sehen.“

Die Reds wurden in den vergangenen Tagen mit einer ganzen Reihe von Spielern in Verbindung gebracht. Verschiedenen Medienberichten zufolge ist der LFC unter anderem an George Hall (18/Birmingham City), WM-Fahrer Sofyan Amrabat (26/AC Florenz), Ismaël Bennacer (25/AC Mailand), Youngster Youssoufa Moukoko (18/Borussia Dortmund) und WM-Star Enzo Fernández (21/Benfica Lissabon) interessiert.