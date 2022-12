Merseyside-Derby um Birminghams Hall

Der FC Liverpool und der FC Everton kommen sich offenbar auf dem Transfermarkt in die Quere. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ zeigen beide Premier League-Klubs Interesse an George Hall von Birmingham City. Der 18-Jährige ist noch bis 2024 an den Zweitligisten gebunden. Dementsprechend nimmt der Druck auf Birmingham zu, den Youngster im Januar oder im kommenden Sommer zu verkaufen.

Hall hat sich in der laufenden Saison zu einem wichtigen Teil der Mannschaft entwickelt und pendelt zwischen Startelf und Einwechslungen. In 18 Einsätzen sammelte der zentrale Mittelfeldspieler zwei Scorerpunkte. Außerdem ist Hall fester Bestandteil der englischen Jugendnationalmannschaften.

