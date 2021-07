Chabot offen für Bundesliga-Wechsel

Julian Chabot kann sich grundsätzlich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen. In einem Interview mit ‚transfermarkt.de‘ gibt der 23-Jährige zu: „Wenn man aus Deutschland kommt, ist ein Wechsel zurück ins Heimatland immer ein Thema. Egal, wo man spielt.“ Dennoch zeigt sich der Innenverteidiger motiviert für seine Aufgaben bei Sampdoria Genua, wo mit Roberto D’Aversa ein neuer Trainer im Amt ist: „Der Trainer entscheidet letztlich, mit welchem Kader er arbeiten wird. Da bin ich positiv gestimmt.“

Chabot stammt aus der Jugend von Eintracht Frankfurt. Nach seinem Wechsel zu RB Leipzig und Stationen in den Niederlanden landete der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler schließlich bei Sampdoria Genua. In der vergangenen Saison setzte sich Chabot als Leihspieler bei Aufsteiger Spezia Calcio durch und schaffte den Klassenerhalt. Sein Vertrag in Genua läuft noch bis 2024.