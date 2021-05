Kohfeldt-Nachfolge: Struber ein Kandidat

Bei Werder Bremen ist ein neuer Name für den vakanten Cheftrainerposten aufgetaucht. Laut der ‚Bild‘ steht der Name von Gerhard Struber „weit oben“ auf dem Notizzettel der Grün-Weißen. Seit Oktober steht der 44-jährige Österreicher bei den New York Red Bulls an der Seitenlinie und besitzt einen bis 2023 gültigen Vertrag. Dementsprechend müsste Werder eine Ablöse zahlen.

Zuvor war Struber innerhalb des RB-Fußballnetzwerks als Co-Trainer bei RB Salzburg tätig und stand auch beim Farmteam FC Liefering an der Seitenlinie. Danach folgten Stationen beim Wolfsberger AC sowie beim englischen Zweitligisten FC Barnsley. Werders Erfolgsaussichten bewertet die Boulevardzeitung allerdings als sehr gering. Zum einen sei fraglich, dass Struber nur wenige Monate nach seinem Amtsbeginn in New York in die Bundesliga wechselt. Sollte der Nordklub darüber hinaus am kommenden Wochenende in die zweite Liga absteigen, würde sich die Personalie komplett erübrigen.