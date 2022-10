„Ende offen“: Kramer auf Schalke vor dem Aus – Nachfolger steht parat

Frank Kramers Tage bei Schalke 04 dürften gezählt sein. Gemeinhin galt das DFB-Pokalspiel am Dienstagabend bei der TSG Hoffenheim als letzte Chance für den Cheftrainer – umso ernüchternder ist das Ergebnis: Mit 1:5 ging S04 baden.

„Das können wir in der Form nicht akzeptieren. Es ist ein K.o.-Spiel. Und das habe ich heute nicht gesehen“, schimpfte Sportdirektor Rouven Schröder im Anschluss an die Partie bei ‚Sky‘. Unweigerlich kam auch die Frage nach Kramers Zukunft auf.

„Das Spiel kann uns nicht in Ruhe lassen. Wir werden die Sachen analysieren und auf den Punkt bringen“, so Schröder, ehe er hinzufügte: „Das Ende ist offen.“ Äußerst vielsagend. Alles andere als eine Trainerentlassung am Mittwoch wäre eine große Überraschung.

Reis mit Verspätung doch Schalke-Coach?

Mit Thomas Reis, der vor rund einem Monat beim VfL Bochum entlassen wurde, steht der Kramer-Nachfolger schon in den Startlöchern. Mit dem 49-Jährigen soll sich S04 schon im Sommer einig gewesen sein, Bochum erteilte jedoch keine Freigabe.

Eine solche bräuchte es auch jetzt, schließlich ist Reis noch bis Saisonende an den VfL gebunden. Allerdings könnte Bochum bei einer Auflösung laut der ‚Sport Bild‘ eine halbe Million Euro Gehalt sparen – der Weg nach Gelsenkirchen wäre dann frei.