Belgien: Wird morgen die Tedesco-Zukunft besiegelt?

Am Donnerstag treffen sich die Verantwortlichen des belgischen Fußballverbandes, um über die Zukunft der Nationalmannschaft zu entscheiden. Dem Journalisten Sacha Tavolieri zufolge soll es dabei allen voran darum gehen, ob Domenico Tedesco der Trainer der Roten Teufel bleibt. Erst am Montag beginnt der neue Sportdirektor Vincent Mannaert offiziell seine Arbeit.

Nicht ausgeschlossen ist aber, dass Mannaert bereits bei dem morgigen Meeting dabei ist. Ob dort dann schon endgültig eine Entscheidung für oder gegen Tedesco beschlossen wird, bleibt offen. In der kommenden Woche wird es ein zweites Meeting geben, darin soll es dann um die sportliche Ausrichtung unter dem neuen Sportdirektor gehen. Tedesco gerät in Belgien aufgrund ausbleibender Ergebnisse zunehmend in die Kritik. Zwar hat sich der Verband bislang stets hinter seinen Trainer gestellt, doch auch aus der Mannschaft, etwa durch Thibaut Courtois und Kapitän Kevin De Bruyne, gab es zuletzt immer wieder Störgeräusche.