Heidenheim: Dovedan-Sperre offiziell

Das DFB-Sportgericht hat Angreifer Nikola Dovedan für zwei Spiele gesperrt. Der 29-Jährige fehlt dem FC Heidenheim somit im Heimspiel gegen den FC Bayern am nächsten Samstag (15:30 Uhr) und in der darauffolgenden Partie gegen den VfL Bochum.

Der Österreicher hatte am vergangenen Spieltag gegen den VfB Stuttgart (3:3) in der Nachspielzeit nach einer Grätsche in die Beine von Maximilian Mittelstädt die Rote Karte gesehen. Im Anschluss kassierte der Aufsteiger noch den Ausgleichstreffer.