Paderborn: Baumgart-Klausel verstrichen

Vieles spricht dafür, dass Steffen Baumgart auch in der kommenden Saison den SC Paderborn betreuen wird – und zwar ligaunabhängig. Der ‚Sport Bild‘ zufolge ist die diesjährige Ausstiegsklausel im Vertrag des 48-jährigen Trainers am 31. Mai ausgelaufen. Baumgart hatte Paderborn seit 2017 von der dritten in die erste Liga geführt.

Dort steht der SCP nach 30 Spieltagen auf Rang 18. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt satte acht Zähler. Am Samstag (15:30 Uhr) trifft man auf Tabellennachbar Werder Bremen. Sollte das Wunder Klassenerhalt doch noch gelingen, winkt der Mannschaft laut ‚Sport Bild‘ eine Prämie von zwei Millionen Euro.